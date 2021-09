DJ IPO/Goldman-Einheit Petershill Partners könnte 5 Mrd USD wert sein

Von Pierre Briancon

LONDON (Dow Jones)--Goldman Sachs (GS) will ihre Einheit Petershill Partners in London an die Börse bringen, wie die Bank ankündigte. Nach Angaben von Analysten, die von Reuters zitiert wurden, könnte die Einheit der US-Bank dabei mit rund 5 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Petershill Partners, die Minderheitsbeteiligungen an 19 alternativen Investmentvehikeln wie Private Equity und Hedge-Fonds hält, werde von Goldman Sachs gegen eine Gebühr betrieben.

Die Fonds verwalten ein Gesamtvermögen von rund 187 Milliarden Dollar. Die US-Bank plane, bestehende und neue Aktien im Wert von rund 750 Millionen Dollar zu verkaufen, um Petershill einen Streubesitz von 25 Prozent zu verschaffen und für den FTSE 100-Index der Londoner Börse zu qualifizieren.

Petershill wurde 2007 gegründet und wäre bei einem erfolgreichen Börsengang die größte an der Londoner Börse notierte alternative Investmentgesellschaft.

September 06, 2021

