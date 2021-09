Die jüngste Erholung der Papiere von Northern Data hat zum Wochenauftakt am Montag einen kräftigen Dämpfer erhalten. Als Anlass für den neuerlichen Kursrückschlag sieht ein Börsianer die am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegebenen Übernahmepläne für die Mehrheit an einem Bitcoin-Mining-Unternehmen.Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Finanzierung der Übernahme mittels Kapitalerhöhung gegen ...

