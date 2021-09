DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. September (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven August PROGNOSE: k.A. zuvor: 923,240 Mrd CHF 09:00 DE/Bundestag, Debatte zur "Situation in Deutschland" mit Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 10:00 DE/KfW, PG mit Chefvolkswirtin Köhler-Geib zum Thema "Energiewendebarometer 2021", Frankfurt 11:00 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, PK zu Nationale Waldstrategie 2050, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: +30,0 Punkte zuvor: +40,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +33,0 Punkte zuvor: +29,3 Punkte *** 11:00 EU/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+13,6% gg Vj 2. Veröff.: +2,0% gg Vq/+13,6% gg Vj 1. Quartal: -0,3% gg Vq/ -1,3% gg Vj 11:00 GR/BIP 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR 12:30 DE/Centogene NV, Ergebnis 2Q, Rostock *** 14:00 DE/Munich Re, PK (virtuell) zum Rendez-Vous de Septembre *** 14:30 DE/Eröffnung der bis 12.9. dauernden Internationalen Automobilausstellung (IAA Mobility 2021); 15:00 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, München *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht August zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - CN/Handelsbilanz August ===

