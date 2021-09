Die Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA) sorgen sich weiterhin um die Situation am Markt für Wohnungskredite und erwägen striktere Auflagen für die Banken. "Wenn das so weitergeht, wird etwas kommen," sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Welche Maßnahmen das genau sein könnten oder wann diese kommen könnten, darauf wollten sich die Vorstände aber nicht festlegen. ...

