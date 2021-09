Wenn es eine einzelne Aktie mit einer Schlagzeile in die Bild-Zeitung schafft, ist Aufmerksamkeit gewiss. Diesmal geht es um Valneva. Und zu Recht. Denn das französisch-österreichische Biotech-Unternehmen könnte zur ernsten Konkurrenz für BioNTech und Co. werden. Das Unternehmen ist derzeit immer noch das einzige in Europa, das an einem Corona-Impfstoff auf Basis der klassischen Methode der Tot-Viren arbeitet (eine Methode, die auch jährlich in den Grippeschutzimpfungen eingesetzt wird). Während noch eine Phase-3-Studie in Großbritannien läuft, hat das Unternehmen bereits erste Unterlagen für eine Zulassung eingereicht. Sollten die Studienergebnisse positiv ausfallen, könnte eine Zulassung des Impfstoffes bereits vor Jahresende möglich sein. Die britische Regierung hat in diesem Zusammenhang bereits 100 Millionen Dosen zur Lieferung in diesem und im nächsten Jahr bestellt. Warum aber könnte Valneva zum BioNTech-Killer werden?



Mehr dazu lesen Sie in unserem Frankfurter Börsenbrief, Ausgabe 35.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de