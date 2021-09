Daimler setzt ein Ende für Hybridmodelle

Werbung



Der in Deutschland ansässige PKW-Hersteller Daimler plant keine weiteren Entwicklungen für die Hybridmodelle von Verbrennungs- und Elektromotoren.



Obwohl die Hybridmodelle von Verbrennungs- und Elektromotoren ein größerer Teil des Angebotsspektrums der Daimler AG darstellen als reine Elektroautos, kündigt der Entwicklungschef Markus Schäfer auf der Automesse IAA in München an, die Entwicklung von Hybridautos nicht fortzusetzen. Die Daimler AG begründet diese Entscheidung vor allem mit zu hohen Kosten, die bei der Forschung entstünden, da zwei verschiedene Antriebe in einem Auto unterzubringen sehr komplex sei.

Zudem plant der Automobilhersteller eine Erweiterung der reinen E-Auto Produktpalette, was ein weiterer Grund für den Entwicklungsstopp der Hybridmodelle ist.





