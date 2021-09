TOKIO (IT-Times) - Der größte japanische E-Commerce Konzern Rakuten Group? hat seine Absicht erklärt, in das Geschäft mit nicht handelbaren digitalen Vermögenswerten (NFTs) einzusteigen. Die Rakuten Group Inc. (ISIN: JP3967200001) hat in der vergangenen Woche, genauer gesagt am 30. August, bekannt gegeben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...