Der Erdgaspreis hat seit Anfang Juni 2021 rund 50 % zugelegt. Ende August hat diese Aufwärtsbewegung nun zu einem Bruch des langfristigen 16-jährigen Abwärtstrends geführt. Vor diesem Hintergrund ist zwar eine auch schärfere Konsolidierung jederzeit möglich. Die Chartwaage neigt sich aber dadurch immer stärker in Richtung eines explosiven neuen Aufwärtstrends.In unserem letzten Beitrag "Erdgas in Lauerstellung" zur Entwicklung des Erdgaspreises vermuteten wir am 09.06.2021 bei einem Preis von 3,074 Dollar aufgrund der ...

