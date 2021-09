Man habe die entsprechende Genehmigung von den Behörden des Landes erhalten, teilte der Rohstoff- und Bergbaukonzern am Montag mit. Die Minen würden nun bis zum Abschluss des formellen Prozesses in Pflege und Wartung bleiben.Prodeco hatte zuvor wie bereits bekannt zu ihren beiden Minen von Calenturitas und La Jagua in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...