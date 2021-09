An der Wall Street wird am heutigen Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt - entsprechend impulslos ist daher auch hierzulande der Kursverlauf der Apple-Aktie. Der nahende Launch des iPhone 13 könnte aber bald für eine Fortsetzung der Rekordjagd aus der Vorwoche sorgen. Sollten die Gerüchte stimmen, wonach Apple die neuste Generation des iPhones bei einem Event am 14. September erstmals offiziell präsentieren wird, dann dürften noch in dieser Woche die Einladungen dafür verschickt werden. ...

