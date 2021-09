DJ EANS-Hauptversammlung: Telekom Austria AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 06.09.2021 Beschluss und Abstimmungsergebnis der am 06. September 2021 um 14:00 Uhr am Unternehmenssitz der Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattgefundenen außerordentlichen Hauptversammlung. Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. 1. Tagesordnungspunkt: Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Frau Dr. Christine Catasta, geb. 27. Jänner 1958, wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung 2021 als Mitglied des Aufsichtsrats der Telekom Austria Aktiengesellschaft gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 561.000.780 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,42 % Ja-Stimmen: 538.006.985 Nein-Stimmen: 22.993.795 Enthaltungen: 2.312.544 Weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter https://www.a1.group/de/ir/ao-hauptversammlung-2021 Rückfragehinweis: Kontakt: Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations t +43 50 664 39420 m +43 664 66 39420 f +43 50 664 9 39420 susanne.aglas-reindl@a1.group Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

