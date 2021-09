Eine Auswahl der Redaktion von boersegeschichte.at: Diesen Beitrag zu hören lohnt sich, auch für Leute, die die Börse ewig begleiten, ist das viel Neues dabei. Anmoderation: 250 Jahre Wiener Börse - Ein Vierteljahrtausend Wertpapierhandel in ÖsterreichZum 250. Jubiläum der Wiener Börse diskutierten in unserer Gesprächsrunde unter der Leitung von Journalistin Anneliese Rohrer der Historiker Clemens Jobst und Wiener Börse Vorstand Christoph Boschan über die Rolle der Wiener Börse im Wandel der Zeit. Erfahren Sie mehr zu den Highlights in der Geschichte der Wiener Börse - von der Gründung über die Entwicklung zur Gegenwart bis hin zu den Anforderungen an das Börsenwesen der Zukunft. Die thematischen ...

