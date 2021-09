Der Deutsche Aktienindex kann auch ohne die Wall Street - das könnte auf den ersten Blick die Erkenntnis des heutigen Handelstages sein. Allerdings dürfte sich erst morgen mit der regulären Aufnahme des Handels in New York nach dem langen Wochenende herausstellen, ob die neuen Rekorde von S&P 500 und Nasdaq am Terminmarkt von heute belastbar sind. Dem DAX zumindest haben diese positiven Indikationen geholfen, sich wieder komfortabel von der 15.800er Marke nach oben abzusetzen, unter der weiterhin ...

