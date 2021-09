Strukturelle Schwächen überschatten die hohe ökonomische Leistungsfähigkeit Digitalisierung wird immer mehr zu einem negativen Standortfaktor Nächste Bundesregierung muss strukturelle Herausforderungen in Angriff nehmen Nach 16 Jahren Regierungszeit einer Kanzlerin Merkel ist Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit fast wieder am Ausgangspunkt angekommen: Als Angela Merkel 2005 Kanzlerin wurde, rangierte Deutschland im Ranking des IMD aus Lausanne unter 63 Ländern auf Platz 21. Es folgte bis zum Jahr 2014 eine Verbesserung bis auf Platz 6, seitdem geht es aber wieder abwärts: Aktuell steht Deutschland in ...

