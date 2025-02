Angesichts neuer Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine haben sich europäische Aktien zuletzt stärker entwickelt als US-Papiere Das chinesische Unternehmen DeepSeek hat mit der Veröffentlichung seines neuen KI-Chatbots Ende Januar weltweit Turbulenzen an den Börsen ausgelöst. Die globalen Aktienmärkte haben den Schock aber rasch überwunden und ihren positiven Trend fortgesetzt. Obwohl berechtigte Zweifel an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...