Am 20. September wird der DAX um zehn Werte auf 40 aufgestockt. Airbus, Zalando, Siemens Healthineers, Symrise, HelloFresh, Sartorius, Porsche SE, Brenntag, Puma und Qiagen steigen damit in die erste Börsenliga auf. Aber wer hat sich den Platz im deutschen Leitindex verdient und wer nicht? Dazu äußert sich Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Warum High-Tech-Aktien im DAX viel zu wenig repräsentiert sind und wie wichtig der MDAX überhaupt noch ist, verrät er im Interview mit AKTIONÄR TV. Außerdem skizziert Halver, wie sich die Wirtschaftspolitik in Deutschland auf die Aktienkultur auswirkt und wie gut der DAX nach der Aufstockung mit dem Dow Jones mithalten kann.