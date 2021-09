Die deutschen Aktien sind schwungvoll in die neue Handelswoche gestartet und haben sich damit wieder über ihre mittelfristige Aufwärtstrend-Linie gehievt, auch wenn wegen dem Labor-Day in den USA Impulse von dort fehlen. Die Aktie von Steinhoff International schließt heute nach erratischen Schwankungen deutlich schwächer, ebenso die Aktie von SMA Solar nach einer Gewinnwarnung. Und während Varta weiter an einer Bodenbildung feilt, kämpft sich der Titel von K+S weiter durch sein Widerstandsdickicht.Die deutschen Aktien begannen die Handelswoche heute ...

