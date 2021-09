Peking (ots/PRNewswire) - Kunming wird die Gastgeberstadt der 15. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) sein, die für Oktober angesetzt ist und bei der das Baofeng-Feuchtgebiet des Dianchi-See-Feuchtgebietes im Freien ausgestellt wird.Die südwestchinesische Provinz Yunnan hat in den letzten Jahren durch ihre mühsamen Bemühungen um die Erhaltung der Feuchtgebiete in Kunming große ökologische Erfolge erzielt.Im Jahr 2003 verabschiedete Kunming einen Plan zum Schutz der ökologischen Umwelt und zur umfassenden Bewirtschaftung der ökologischen Feuchtgebiete des Dianchi-Sees.Bis 2020 wird die Gesamtfläche der Feuchtgebiete in der Stadt Kunming 62.403,27 Hektar betragen, davon 48.249,31 Hektar natürliche Feuchtgebiete, mit einer Schutzquote von 69,53 Prozent bzw. 78,44 Prozent.In diesem Zeitraum wurde ein 200 Meter breiter, sich selbst erhaltender ökologischer Gürtel mit einer Fläche von 33,3 Quadratkilometern angelegt, von denen über 80 Prozent mit Vegetation bedeckt waren.Das sich verbessernde Ökosystem des Dianchi-Sees hat sich auch positiv auf die biologische Vielfalt der Region ausgewirkt: Die Zahl der Pflanzenarten ist von 232 auf 303 gestiegen, und bestimmte Fische und Zugvögel sind zurückgekehrt.Feuchtgebiete werden als "Niere in der Landschaft" bezeichnet und sind integraler Bestandteil des ökologischen Systems und der Umwelt. Die Dianchi-Feuchtgebiete haben einen wichtigen Beitrag zum Wasserschutz, zur Artenvielfalt und zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung in Kunming geleistet.Original- Link: https://en.imsilkroad.com/p/322222.html (https://en.imsilkroad.com/p/323623.html)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608251/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1608252/2.jpgPressekontakt:Mine Baomine120111@163.com+86-010-63073045Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5013133