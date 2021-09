Dubai, Uae (ots/PRNewswire) - Ab dem 1. Oktober heißt das Jumeirah Maldives in ausgefallenen, komfortablen Strand- und Überwasservillen Gäste willkommenJumeirah Group, Betreiber von luxuriösen Hotels weltweit und Mitglied von Dubai Holding, eröffnet ein neues internationales Resort: das Jumeirah Maldives begrüßt ab dem 1. Oktober 2021 die ersten Gäste.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/8945951-jumeirah-group-announces-the-opening-of-stunning-new-address-in-maldives/Das Luxusresort Jumeirah Maldives besteht ausschließlich aus Villen und liegt inmitten der kristallklaren Gewässer des Nord-Male-Atolls. Vom Flughafen Malé aus ist das Resort per Schnellboot oder Wasserflugzeug leicht zu erreichen. Die idyllische Lage bietet Privatsphäre für einen romantischen Kurztrip, ein Inselparadies für Freunde und Familie sowie einen Erlebnisaufenthalt für Aktivurlauber.Die Panorama-Architektur und die beruhigend eingerichteten Innenräume des Resorts schaffen ein elegantes zeitgenössisches Ambiente, das sich harmonisch in die natürliche Umgebung einfügt und den modernen mediterranen Chic widerspiegelt.José Silva, Chief Executive Officer der Jumeirah Group, erklärt: "Das Jumeirah Maldives bietet ein Erlebnis unvergleichlicher Gastfreundschaft und authentischen Flairs, das die Erwartungen der Gäste übertrifft. Das Jumeirah Maldives ermöglicht völlig neue Erfahrungen an Design, Kulinarik und Service. Das neue Zuhause der Jumeirah Group auf den Malediven ist eine wahrhaft atemberaubende Ergänzung des Markenportfolios und garantiert ein unvergessliches unvergessliches Gästeerlebnis vom ersten Moment an."Jumeirah Maldives bietet 67 Strand- und Überwasservillen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern, die alle einen atemberaubenden Panoramablick auf den Indischen Ozean bieten. Jede Villa verfügt über einen privaten Infinity-Pool und eine große Dachterrasse mit eigenem Essbereich, auf der die Gäste die Aussicht genießen können, während sie sich köstliche Gerichte schmecken lassen oder bei einem Film unterm Sternenhimmel entspannen.Wie üblich stehen kulinarische Genusserlebnisse für die Jumeirah Group im Mittelpunkt. Auf der Karte finden sich neben typischen Gerichten von der Insel zudem exquisite Gerichte aus der mediterranen und Nikkei-Küche. Zwei preisgekrönte Signature-Restaurants, Shimmers und Kayto, sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt.Das renommierte Talise Spa mit sechs Behandlungsräumen über dem Wasser bietet eine Reihe therapeutischer und belebender Anwendungen. Den Gästen stehen zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten zur Verfügung wie tägliche Yogakurse, Wassersport, Beachvolleyball, Billard und Tennis. Darüber hinaus können sie sich der Unterwasserfotografie hingeben, Kokospalmen pflanzen oder Kokosöl herstellen. Ein Highlight ist die einzigartige U-Boot-Tour, die Gäste in die wunderbare Unterwasserwelt entführt.Weitere Informationen finden Sie auf Jumeirah.com/Maldives (http://www.jumeirah.com/Maldives).Instagram@JumeirahGroupTimeExceptionallyWellSpentwww.jumeirah.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1606926/Jumeirah_Maldives.jpgMiet Saelens, Senior Director - Communications, Jumeirah Group, Miet.Saelens@Jumeirah.comOriginal-Content von: Jumeirah International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43755/5013135