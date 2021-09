Halle/MZ (ots) - In Sachsen-Anhalt droht zum 1. Oktober die Einstellung des Zugbetriebes auf allen Linien des privaten Bahnbetreibers Abellio. Der Abellio-Eigentümer, die niederländische Staatsbahn, will seine insolvente Regionaltochter Abellio Rail Mitteldeutschland nur noch bis Ende September finanzieren, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe) berichtet. Das geht aus einem Papier des Verkehrsministeriums hervor, das dem Blatt vorliegt. Demnach wollen die Niederländer nur dann Geld nachschießen, wenn mit dem Land eine Einigung über den Weiterbetrieb erzielt wird. Das ist bisher aber nicht der Fall. Abellio betreibt in Sachsen-Anhalt rund die Hälfte der Regionalverkehrsstrecken.



