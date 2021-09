Der Finanzdienstleister Klarna ist mittlerweile das größte Fintech Europas. Der Buy-Now-Pay-Later-Service hat in den letzten Jahren massiv expandiert. Auch wenn der Dienst mittlerweile in 17 Ländern verfügbar ist, hören die Pläne des Finanzdienstleisters hier nicht auf. Nutzt Klarna also den aktuellen Schwung, um schon bald den Sprung aufs Börsenparkett zu wagen?? Klarnas Expansionskurs sorgt für Verluste? Bezahldienst nach Finanzierungsrunde 46 Milliarden US-Dollar wert? IPO-Pläne im nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...