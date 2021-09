NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML vor einer Investorenveranstaltung von 700 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster könne eine erhebliche Umsatzdynamik vorweisen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte es für das Unternehmen schwierig werden, mit den hohen Erwartungen Schritt zu halten. Deshpande erinnerte daran, dass die Aktie seit November 2018 um fast 500 Prozent zugelegt habe./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 22:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 00:16 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0010273215