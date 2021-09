DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

QUALTRICS - Der Marktforschungsspezialist Qualtrics plant große Investitionen in Europa. Bis 2024 sollen zu den bestehenden 700 Stellen 1.000 weitere hinzukommen, wie das Unternehmen am Montag ankündigte. Bislang ist Qualtrics vor allem in Zusammenhang mit dem Softwarehersteller SAP bekannt, der 2018 angekündigt hatte, das bis dahin weitgehend unbekannte Unternehmen zu kaufen. Doch trotz des Deals mit SAP hat Qualtrics bisher eine vergleichsweise geringe Präsenz in Deutschland und Europa. Jetzt soll sich das ändern. Vor allem die Abteilungen, die mit Kunden zu tun haben, baue man aus, sagte Unternehmenschef Zig Serafin. Dabei soll es nicht bleiben: "Wir werden in Europa weiter skalieren." (Handelsblatt)

ROKU - Der TV-Streaminganbieter Roku kommt in diesem Herbst nach Deutschland, ohne ein genaues Datum zu nennen. Das kalifornische Unternehmen, das mit seiner Hardware TV-Streaming auf nicht-internetfähigen Fernsehgeräten ermöglicht, wird seine Geräte künftig auch auf dem hiesigen Markt vertreiben. Das kündigte Mirjam Laux, verantwortlich für das Plattform-Geschäft bei Roku, im Gespräch an. Zum Start will Roku auf der Plattform seiner Geräte zahlreiche Streaming-Dienste anbieten, darunter Kanäle von lokalen Anbietern wie Seven. One Entertainment Group, RTL Deutschland und Sky Deutschland. (Handelsblatt, siehe auch Welt)

SARTORIUS - Nach seiner Reform gehören dem Dax künftig die nach Free-Float-Marktkapitalisierung 40 größten an der Deutschen Börse gehandelten Unternehmen an. Der Biopharmazulieferer und Laborausrüster Sartorius wird auf Platz 29 geführt. Vorstandschef Joachim Kreuzburg äußert sich zu Folgen des Aufstiegs aus dem MDAX. (Börsen-Zeitung)

SPARKASSEN - Die 49 Sparkassen in Hessen und Thüringen werden in diesem Jahr voraussichtlich knapp 5 Prozent weniger verdienen als 2020. Das erwartete Betriebsergebnis vor Bewertung bezifferte der geschäftsführende Präsident des Regionalverbands SGVHT, Gerhard Grandke, in seiner letzten Zahlenvorlage mit gut 850 Millionen Euro. Zu Jahresanfang wird Stefan Reuß, Landrat des Werra-Meißner-Kreises, den Vorsitz übernehmen. Bezüglich eines beabsichtigten Zentralinstituts der Sparkassen mahnte Grandke nötigenfalls die Solidarität der gesamten Finanzgruppe an. Sollten Landesbanken darin ohne Länderbeteiligung aufgehen, müssten sich alle finanziell beteiligen. (Börsen-Zeitung)

VATTENFALL - Der Energiekonzern Vattenfall hat am Montag in der Ostsee einen großen Offshore-Windpark eröffnet. Die 72 Windkraftanlagen sollen den Strombedarf von 600. 000 dänischen Haushalten decken, teilte Vattenfall mit. Mit der Anlage werde die dänische Produktion von Strom aus Windenergie um 16 Prozent gesteigert. Das Feld mit dem Namen Kriegers Flak erstrecke sich über eine Fläche von 132 Quadratkilometern und befinde sich 15 bis 40 Kilometer vor der Ostküste der Insel Seeland. (Börsen-Zeitung)

THINXNET - Der Branchenriese BP steigt mit zehn Millionen Euro bei dem Startup Thinxnet ein und will europaweit 8.500 BP- und Aral-Tankstellen an dessen Plattform Ryd anbinden. "Das bedeutet den Durchbruch für das digitale Bezahlen", ist Thinxnet-Gründer Oliver Götz überzeugt. "In drei Jahren wird die Hälfte aller Fahrer den Kraftstoff digital vom Autositz aus bezahlen." Thinxnet hat die Plattform Ryd Pay entwickelt, über die die Nutzer gebührenfrei mit dem Handy oder Entertainmentsystem an den Tankstellen zahlen können. (Handelsblatt)

