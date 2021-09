DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Chinas Exportwachstum hat sich im August wider Erwarten beschleunigt - trotz neuer Coronavirus-Ausbrüche, die teilweise zur Schließung einiger Häfen geführt hatten. Die Ausfuhren stiegen im August um 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als im Juli (19,3 Prozent). Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 17 Prozent gerechnet. Die Einfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 33,1 Prozent und damit ebenfalls schneller als im Juli (28,1 Prozent). Auch sie übertrafen die Schätzungen der Ökonomen (25,7%). Der chinesische Handelsüberschuss lag im August bei 58,34 Milliarden Dollar und damit höher als die 56,6 Milliarden Dollar im Juli. Es übertraf auch die von Ökonomen erwarteten 48 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.538,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.681,25 +0,2% Nikkei-225 29.932,85 +0,9% Hang-Seng-Index 26.415,18 +1,0% Kospi 3.185,29 -0,6% Shanghai-Composite 3.660,79 +1,1% S&P/ASX 200 7.521,70 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio und in Hongkong und Schanghai steigen die Indizes, wobei der Nikkei-Index im Verlauf erstmals seit April auch wieder die 30.000er Marke überwand. Während in Tokio weiter die Hoffnung gespielt wird, dass der aktuell von der Regierungspartei LDP gesuchte Nachfolger für das Amt des Ministerpräsidenten neue Stimuli für die Wirtschaft initiieren wird, helfen in China gute Außenhandelsdaten. Sowohl die Exporte wie auch die Importe China stiegen im August überraschend deutlich stärker, als Analysten erwartet hatten. In Sydney warten die Anleger auf die Beschlüsse der australischen Notenbank. Mehrheitlich herrschte zuletzt die Erwartung vor, dass das avisierte Zurückfahren der Anleihekäufe wegen der jüngst schwachen Konjunkturentwicklung verschoben werden dürfte. Unter den Einzelwerten gewinnen Murata Manufacturing 5,6 und Keyence 4,8 Prozent mit der Nachricht, dass beide Aktien in den Nikkei-Stock-Average-Index aufgenommen werden. In Seoul berichten Händler von Gewinnen bei Stahlaktien wie Hyuandai Steel (+4,9%) und Dongkuk Steel Mill (+5,3%). Hintergrund sei, dass der Golf-Kooperationsrat beschlossen hat, keine Schutzzölle auf Stahlimporte zu erheben.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 3. September)

Die angekündigten Änderungen im S&P-500-Index sorgten für Bewegung bei den betreffenden Titeln. Dabei fielen die Kursreaktionen aber recht unterschiedlich aus, am besten kam die Nachricht beim Online-Dating-Dienstleister Match Group (+9,9%) an. Neben Match kommt die Aktie des Personal-Software-Dienstleisters Ceridian HCM (Kurs kaum verändert) und des Versicherungsdienstleisters Brown & Brown (+0,9%) in den S&P-500-Index. Dafür müssen Perrigo (Hersteller rezeptfreier Medikamente, -0,7%), Unum (Versicherung, -0,3%) und National Oilwell Varco (NOV, Öl-und Gasfeldausrüster, +0,2%) ihre Plätze räumen.

WALL STREET (Freitag, 3. September)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.369,09 -0,2% -74,73 +15,6% S&P-500 4.535,43 -0,0% -1,52 +20,8% Nasdaq-Comp. 15.363,52 +0,2% 32,34 +19,2% Nasdaq-100 15.652,86 +0,3% 48,61 +21,5% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 702,8 Mio 797,4 Mio Gewinner 1.331 2.132 Verlierer 1.911 1.125 unverändert 188 181

Uneinheitlich - Die US-Arbeitsmarktdaten sind im August deutlich schwächer als erwartet ausgefallen. Sie verstärkten einerseits die Sorge der Anleger, dass die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante die Erholung der Wirtschaft zunehmend ausbremst. Andererseits zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq als Profiteure von Lockdown-Maßnahmen befestigt. Auf Schlusskursbasis erreichte er ein Rekordhoch. Zudem dürften Hoffnungen, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik länger als erwartet fortführen könnte, neue Nahrung erhalten. Der digitale Boom im Zuge der Corona-Pandemie bescherte Hewlett Packard Enterprise auch im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg, der über den Markterwartungen lag. Der Konzern will wieder Aktienrückkäufe starten. Die Aktie legte 0,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom (+1,2%) steigerte ebenfalls Gewinn und Umsatz im dritten Quartal deutlich und geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden vierten Quartal anhalte.

US-ANLEIHEN (Freitag, 3. September)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,4 0,21 8,7 5 Jahre 0,78 1,6 0,77 42,3 7 Jahre 1,10 3,9 1,06 45,2 10 Jahre 1,32 3,7 1,29 40,8 30 Jahre 1,95 5,0 1,90 29,9

Teilnehmer sahen die freundlicheren Seiten des Arbeitsmarktberichts wie die sinkende Arbeitslosenquote und gingen daher weiter von einem baldigen Zurückfahren der Wertpapierkäufe durch die Fed aus.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo,9:18 % YTD EUR/USD 1,1873 +0,0% 1,1871 1,1867 -2,8% EUR/JPY 130,36 -0,0% 130,40 130,42 +3,4% EUR/GBP 0,8584 +0,1% 0,8578 0,8573 -3,9% GBP/USD 1,3832 -0,1% 1,3839 1,3844 +1,1% USD/JPY 109,80 -0,0% 109,85 109,92 +6,4% USD/KRW 1.157,97 0,13 1.156,51 1.156,07 +6,7% USD/CNY 6,4561 -0,0% 6,4582 6,4533 -1,1% USD/CNH 6,4521 +0,0% 6,4498 6,4463 -0,8% USD/HKD 7,7736 +0,0% 7,7736 7,7744 +0,3% AUD/USD 0,7421 -0,2% 0,7438 0,7438 -3,7% NZD/USD 0,7116 -0,3% 0,7135 0,7143 -1,0% Bitcoin BTC/USD 52.572,76 +0,9% 52.121,51 51.810,76 +81,0%

Der Dollarindex kletterte am Montag um 0,2 Prozent. Zwar seien etliche Positionen auf einen steigenden Dollar nach dem schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht abgebaut worden, doch noch immer gebe es jede Menge Dollar-Bullen, hieß es im Handel. Die Spekulationen um geldpolitische Straffungen hätten zwar einen Dämpfer erhalten, aber dennoch sei noch im laufenden Jahr mit der Ankündigung eines Zurückfahrens der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank zu rechnen. Der Euro dürfte im Vorfeld des EZB-Treffens am Donnerstag eher über 1,19 Dollar als darunter notieren, hieß es dagegen von den Analysten der Unicredit. Die EZB dürfte derweil dem Euro dennoch einen Deckel verpassen, indem sie wohl weiter davor zurückschrecken werde, einen falkenhafteren Ton anzuschlagen und gleichzeitig betonen dürfte, dass im vierten Quartal zu erwartende langsamere Anleiherückkäufe mehr als eine Feinjustierung der Stimulimaßnahmen zu verstehen seien denn als ein Tapering-Signal.

Der Bitcoin baut am frühen Dienstag die Gewinne der Vortage aus und steigt auf den höchsten Stand sei rund vier Monaten. Rückenwind kommt aus El Salvador. Das mittelamerikanische Land hat die Kryptowährung nun offiziell als Zahlungsmittel anerkannt.

++++ ROHSTOFFE Montag +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,14 68,89 -0,2% -0,15 +44,0% Brent/ICE 72,52 72,22 +0,4% 0,30 +42,5%

Analysten verwiesen mit Blick auf die etwas niedrigeren Ölpreise auf die Senkung der offiziellen Verkaufspreise von Saudi Aramco für alle Rohölsorten, die im Oktober nach Asien geliefert werden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,91 1.823,28 -0,2% -4,37 -4,2% Silber (Spot) 24,58 27,53 -10,7% -2,95 -6,9% Platin (Spot) 1.022,45 1.023,48 -0,1% -1,03 -4,5% Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,4% -0,02 +22,2%

Beim Gold wurden nach dem Höhenflug vom Freitag Gewinne eingestrichen - begünstigt durch den festen Dollar. Zum Vorwochenschluss hatte der schwache US-Arbeitsmarktbericht das Gold gestützt.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Kuba hat als erstes Land der Welt mit der Coronavirus-Impfung für Kleinkinder begonnen. Am Montag begannen die Behörden in der Provinz Cienfuegos mit den Impfungen für die Altersgruppe der Zwei- bis Elfjährigen. Die Kinder erhalten die in Kuba entwickelten Corona-Impfstoffe Abdala und Soberana, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) allerdings nicht anerkannt werden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins mit 0,10 Prozent unverändert gelassen und hält zur Überraschung macnher Ökonomen auch an der bereits avisierten Senkung der monatlichen Anleihekäufe von 5 auf 4 Milliarden Austral-Dollar fest.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Juli zum Vorjahr um 0,7 Prozent gestiegen, weniger stark als von Ökonomen mit 2,9 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die philippinischen Verbraucherpreise sind im August zur Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen, während Ökonomen 4,3 Prozent geschätzt hatten.

USA - INFRASTRUKTUR

Nach den jüngsten Stürmen und Überflutungen in den USA hat Präsident Joe Biden zu einem Umdenken bei Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen. "Die Dinge haben sich in Sachen Umwelt so drastisch verändert", sagte Biden mit Blick auf den Klimawandel. "Man kann eine Straße, einen Highway oder eine Brücke nicht einfach wieder so aufbauen, wie es vorher war", mahnte der US-Präsident nach Wirbelsturm "Ida".

AMAZON

hat die Eröffnung von acht neuen Logistikzentren in Deutschland bis Mitte kommenden Jahres angekündigt.

BOING I

Die Auslieferungen des 787 Dreamliners von Boeing werden wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober gestoppt bleiben, weil der Flugzeughersteller die Flugsicherheitsbehörden nicht davon überzeugen kann, den Vorschlag zur Inspektion des Flugzeugs zu genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Weil fast alle Auslieferungen seit fast einem Jahr gestoppt sind, können Fluggesellschaften und andere Boeing-Kunden zunehmend die Verzögerung nutzen, um von den Lieferungen Abstand zu nehmen oder über Zugeständnisse zu verhandeln.

BOEING II

Singapur hat die Beschränkungen für die Boeing 737 Max im Land aufgehoben. Die Entscheidung wurde nach Abschluss einer technischen Bewertung getroffen, die auch eine Bewertung der von Boeing vorgenommenen Konstruktionsänderungen an den Flugzeugen umfasste.

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Der weltgrößte Schiffsbauer will noch im laufenden Monat an die Börse in Seoul und über den Börsengang 1,080 Billionen Won (790 Millionen Euro) erlösen.

