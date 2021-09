Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Start in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX sprang gestern schon am frühen Morgen kräftig nach oben und baute am Nachmittag die Gewinne sogar noch aus. Am Ende notierte der DAX bei 15.932 Punkten. Marktidee: Siemens Die Aktie von Siemens war gestern mit einem Plus von fast drei Prozent stärkster Wert im DAX. Damit brach das Papier aus einer mehrwöchigen Stauzone aus und markierte ein neues Allzeithoch. Die Bullen dürften auch weiterhin am Ruder bleiben. Aus technischer Sicht ergeben sich auf der Oberseite zunächst drei Zielzonen.