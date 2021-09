Termin anvisiert - die Hylea Group S.A. plant die zweite Gläubigerversammlung (AGV) für ihre 7,25 %-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) am 27. September 2021 in Frankfurt am Main einzuberufen. Eine Beschlussfassung an der ersten Gläubigerversammlung war am 28. Juni 2021 am notwendigen Teilnahmequorum (mind. 50% des ausstehenden Anleihevolumens) gescheitert. Hylea wird nach eigenen Angaben in der zweiten Gläubigerversammlung allerdings nicht an ihren Vorschlägen zu Änderungen der Anleihebedingungen bzgl. Zinssatz und Laufzeit festhalten, sondern diese mit den Gläubigern neu verhandeln. Hylea hatte ursprünglich ...

