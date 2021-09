AMSTERDAM, Niederlande (ots) - TOMMY HILFIGER, Teil des US-Modekonzerns PVH, verkündet Leon Goretzka als Markenbotschafter: Der Fußballstar und Spieler der deutschen Nationalmannschaft steht Pate für die Herbst/Winterkollektion 2021 der Herrenuhren sowie für die Schmuckkollektion von TOMMY HILFIGER. Die Kampagne beginnt jetzt in Deutschland und geht in den übrigen europäischen Ländern im Spätherbst an den Start.Bei TOMMY HILFIGER ist es Tradition, mit Prominenten zusammenzuarbeiten, die die Werte der Marke verkörpern. Im Fall von Leon Goretzka faszinieren neben den sportlichen Leistungen vor allem sein entschlossener Optimismus und seine soziale Verantwortung.Das Shooting für die Kampagne fand auf Ibiza statt. Dort setzte Fotograf Marco Fischer den Nationalspieler in Szene. Goretzka machte 2020 mit dem FC Bayern das Triple perfekt, wurde unter anderem als "GQ Germany Sportsman of the Year 2020" ausgezeichnet. Spätestens mit seiner großen Herz-Geste im EM-Spiel gegen Ungarn für mehr Toleranz hat der Sportler auch auf dieser Ebene ganz Europa beeindruckt. Immer wieder zeigt Goretzka gesellschaftliches Engagement - ob mit seinem Einsatz gegen Rassismus und Intoleranz oder einer Corona-Spendenaktion.Kollektion: Casual trifft StyleDie TOMMY HILFIGER Uhren- und Schmuckkollektion Herbst/Winter 2021 für Damen und Herren verbindet Vielseitigkeit, Abenteuer und Eleganz. Sie bietet alltagstaugliche, lässig-elegante Stücke mit überraschenden Details und einzigartigen Designs.Die Kollektion wird mit der Lizenz von TOMMY HILFIGER von der Movado Group Inc. hergestellt und weltweit über die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Movado sowie über exklusive Vereinbarungen mit internationalen Händlern vertrieben. Sie ist ab sofort weltweit auf tommy.com, in ausgewählten TOMMY HILFIGER Stores und in ausgewählten Schmuck- und Uhrengeschäften erhältlich. Sowie selbstverständlich auch online bei christ.de, otto.de, zalando.de, fashionette.de und aboutyou.deSportuhr: Edelstahl und LederDie TOMMY HILFIGER Uhren- und Schmuck-Kampagne stellt einige ganz besondere Stücke aus der Herrenkollektion in den Mittelpunkt. Darunter auch eine herausragende, vielseitige Sportuhr, die mit allen sportlichen und legeren Looks harmoniert. Der elegant-lässige Chronograph ist wasserdicht bis 50 Meter und passt immer: vom Outdoor-Abenteuer bis zum entspannten Wochenendausflug.Das Edelstahlgehäuse mit drehbarer Lünette und die markanten, in Edelstahl eingefassten zusätzlichen Anzeigen machen die Uhr zu einem echten Hingucker. Das stilvolle, geflochtene Lederarmband mit Magnetverschluss ist die perfekte Ergänzung für diesen zeitlosen Chronographen.Fans von TOMMY HILFIGER sind herzlich eingeladen, sich mit uns unter tommyhilfigerwatches oder @tommyhilfiger in den sozialen Netzwerken auszutauschen.# # #Über TOMMY HILFIGERMit den Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS ist Tommy Hilfiger eines der weltweit bekanntesten Unternehmen im Premium Designer- und Lifestyle-Segment. Es designt und vermarktet hochwertige Herren- und Damen- sowie Sport- und Kinderbekleidung. TOMMY HILFIGER gehört zur PVH Corp..Über PVH Corp.PVH ist eines der größten und bekanntesten Modeunternehmen der Welt, das in mehr als 40 Ländern aktiv ist. Zu unseren weltweit verbreiteten Kultmarken gehören Calvin Klein und TOMMY HILFIGER. Unsere 140-jährige Geschichte basiert auf der Stärke unserer Marken, unseres Teams und auf unserem festen Entschluss, die Mode immer weiter voranzutreiben. Das ist unsere Kraft - und die Kraft von PVH.Über MovadoDie Movado Group, Inc. entwirft, bezieht und vertreibt weltweit Uhren von MOVADO, MVMT, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE und SCUDERIA FERRARI und betreibt Movado-Geschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada.Pressekontakt:Katrin RielandHead of Content DistributionContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgE-Mail: movado@contentfleet.comOriginal-Content von: Tommy Hilfiger Watches & Jewelry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157975/5013232