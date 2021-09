Defiance Silver exploriert das Zacatecas-Silberprojekt in Mexiko kontinuierlich weiter. Die jüngsten Bohrergebnisse lieferten hohe Silbergrade. In den kommenden Wochen dürfte es weitere Resultate geben.

Defiance Silver: Gute Bohrergebnisse aus Zacatecas!

Der Silberpreis versucht sich derzeit an einer Erholung nach der Schwäche im August. Und auch bei den Silberaktien geht es langsam wieder aufwärts. Am einfachsten gelingt dies natürlich mit guten Bohrergebnissen. Denn die können auch ohne Unterstützung aus dem Marktumfeld Aktienkurse antreiben. Gute Bohrergebnisse hatte im August Defiance Silver (0,58 CAD | 0,37 Euro; CA2447672080) gemeldet. Die Kanadier veröffentlichten neueste Resultate aus ihrem Bohrprogramm auf dem Zacatecas-Projekt in Mexiko. So traf man mit Bohrloch DDSA-21-40 an der Veta Grande-Ader auf 8,28 Meter mit 188 g/t Silberäquivalent. ...

