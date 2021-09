...und will in den Prime Standard. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat der Private-Equity-Investor, wie von uns vermutet, die Prognose angehoben. Statt bisher 3 Mrd. € per 2023 beim Konzernumsatz will man nun auf circa 5 Mrd. € kommen, was einer Anhebung um fast zwei Drittel entspricht. Zum ersten Halbjahr 2021 kletterte der Konzernumsatz um 76 % auf knapp 1,1 Mrd. €. Auf Holdingebene wurde, begünstigt durch den Verkauf der STS GROUP, ein Nettogewinn von 19,9 Mio. € erzielt. Basierend auf der Prognose ist mit einem Nettogewinn per 2023 zwischen 90 und 110 Mio. € zu rechnen. Damit liegt das KGV per 2023 um 4. Zusätzlich zu den starken Zahlen will MUTARES in den Prime Standard und plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Mit dem Uplisting werden neue Investorenkreise angesprochen. Wir bleiben investiert und würden bei Schwäche nachgreifen.



