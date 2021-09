DGAP-News: VEDES AG / Schlagwort(e): Sonstiges

VEDES lädt Anleihegläubiger zu Telefonkonferenz am 8. und 15. September 2021 jeweils um 11 Uhr ein



07.09.2021 / 09:00

Nürnberg, 7. September 2021 - Die VEDES AG wird am 8. und 15. September 2021 jeweils um 11 Uhr eine telefonische Investorenkonferenz durchführen, um den Inhabern der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1) die Hintergründe der 2. Gläubigerversammlung im Detail zu erläutern und mögliche Rückfragen persönlich zu beantworten. Interessierte Anleger melden sich dazu bitte jeweils per E-Mail an vedes@better-orange.de an. Im Anschluss an die Telefonkonferenz am 8. September 2021 wird die VEDES eine Aufzeichnung der begleitenden Online-Präsentation (Audio-Webcast) auf der Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de im Bereich "Investor Relations" in der Rubrik "2. Gläubigerversammlung" zur Verfügung stellen.



Im Rahmen der am 29. September 2021 stattfindenden 2. Gläubigerversammlung sollen die Voraussetzungen für das weitere Wachstum der VEDES geschaffen werden. Aus diesem Grund werden alle Anleihegläubiger aufgerufen, ihr Stimmrecht persönlich oder per Vollmacht auszuüben. Die Beschlussvorschläge beinhalten eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2017/2022 bis November 2026 zu einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen Anleihebedingungen, insbesondere unter voller Beibehaltung der Besicherung, sowie die Anpassung des Rechts zur vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der VEDES (einerseits eine sofortige Teilkündigung zur Reduzierung des Anleihenennbetrags auf 12,5 Mio. Euro sowie andererseits die Suspendierung des darüber hinausgehenden vorzeitigen Kündigungsrechts der VEDES bis 2024). Diese Maßnahmen dienen u. a. dazu, die aufschiebenden Bedingungen der am 6. Juli 2021 vereinbarten stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH an der VEDES AG in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen.



Die Einladung zur 2. Gläubigerversammlung sowie die Angebotsunterlage für das noch bis zum 20. September 2021 laufende und auf einen Nennbetrag von 12,5 Mio. Euro begrenzte Rückerwerbsangebot stehen - neben zahlreichen weiteren Dokumenten - auf der Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de im Bereich "Investor Relations" in der Rubrik "2. Gläubigerversammlung" bzw. "Rückerwerbsangebot" zum Download zur Verfügung.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: 089/8896906-25

