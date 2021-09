Weil sowohl der Dollar als auch die US-Renditen zum Wochenstart nach oben tendierten, verlor der Krisenschutz deutlich an Wert.Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren aktuell bei 1,34 Prozent p.a. nachdem sie Ende August lediglich 1,28 Prozent geboten hatten. Sonderlich starke Kursbewegungen nach oben oder unten sind in den kommenden Handelstagen im Vorfeld der EZB-Sitzung aber eher nicht zu erwarten. Am Donnerstag wird die Zinsentscheidung veröffentlicht und EZB-Chefin Christine Lagarde ...

