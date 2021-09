Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar kam gestern die Rentenbank mit einem 7-jährigen Benchmarkbond an den Markt und konnte sich zu MS -11 finanzieren, so die Analysten der Helaba.Auch die ISB aus Rheinland-Pfalz stehe in den Startlöchern und die EU-Kommission gebe zur Mitte der Woche ein NGEU-Update, auch im Hinblick auf ESG-Aktivitäten. Das Übergewicht im Primärmarktkalender hätten aktuell aber eindeutig Covered Bonds (insbesondere in der Pipeline) und auch die Bankanleihen seien reichlich vertreten. ...

