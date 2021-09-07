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WKN: 256332 ISIN: AU000000MCR8 Ticker-Symbol: MV3 
Stuttgart
07.09.21
08:16 Uhr
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Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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