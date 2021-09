Das Fintech IuteCredit Europe bietet seit dem 6. September 2021 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN XS2378483494) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro öffentlich an. Der Zinskupon der Anleihe könnte sogar im zweistelligen Bereich liegen, die Zinsspanne wird derzeit mit 9,50% bis 11,50% p.a. angegeben, der finale Kupon soll erst nach dem Ende der Zeichnungsphase (24.09.) bekanntgegeben werden. Für viele Investoren ist das estnische Unternehmen noch unbekannt, wir haben daher mit Gründer und CEO Tarmo Sild über IuteCredit, deren Geschäftstätigkeit und die Hintergründe der Anleihe-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Sild, stellen Sie uns und unseren Lesern IuteCredit doch einmal kurz vor? Womit verdienen Sie Ihr Geld?

Tarmo Sild: IuteCredit ist ein estnisches FinTech, das mit persönlichen Finanzdienstleistungen Geld verdient. Dazu zählen Kredite und Zahlungsdienstleistungen. Der Hauptsitz befindet sich in Estland, aber das Team ist international. Wir betreuen derzeit Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien sowie Bosnien und Herzegowina, während sich unsere Investoren in ganz Europa befinden. Finanzdienstleistungen der Marke Iute werden Endkunden über die MyIute-App, stationäre Händler, E-Commerce-Plattformen, eigene Filialen, ein eigenes Geldautomatennetz und Agenten bereitgestellt. Iute bedeutet in Moldawien - dem Land, in dem wir das Geschäft bereits 2008 gegründet haben - sowohl "schnell" als auch "scharf".

Wir verdienen Geld, indem wir Ein- und Auszahlungen für private Bedürfnisse mit Kundenerlebnisse bzw. ausgewöhnlichen Service verknüpfen. Unterm Strich unterscheidet es sich nicht viel davon, Autos oder Flugzeuge zu bauen und den Menschen, die sie benutzen, Glück oder Zufriedenheit zu bieten. Bei einem Ratenkredit bekommen wir mehr Geld zurück, als wir dem Kunden ausgezahlt haben, aber der Kunde bekommt im Gegenzug die sofortige Befriedigung seines Bedarfs, anstatt erst darauf sparen zu müssen. Bei der Zahlung stellen wir sicher, dass die Belastung einerseits und die Gutschrift andererseits sofort, digital und mit minimalen Kosten erfolgt. Es ist keine höhere Mathematik, aber die Art und Weise, wie wir es tun, unterscheidet sich sicherlich von den traditionellen Institutionen und dem traditionellen Denken.

Anleihen Finder: Welche Geschäftsbereiche/Produkte gibt es und wie groß ist deren jeweiliger Anteil am Gesamtumsatz? Wie viele Kunden haben Sie?

"Aktuell zählen wir über 145.000 regelmäßig zahlende Kunden"

Tarmo Sild: Wir bieten unseren Kunden die finanziellen Mittel, die sie für den Alltag brauchen - "Jetzt kaufen, später bezahlen" als auch weitere Formen von Ratenkredite. Sofortabbuchung und mobiles Bezahlen werden bald folgen. Kunden können Bargeld an unserem eigenen kartenlosen Geldautomatennetz abheben. Aktuell zählen wir über 145.000 leistungsstarke, regelmäßig zahlende Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina.

Anleihen Finder: Am deutschen Bond-Markt ist das Fintech Multitude (ehemals Ferratum) gut bekannt. Inwiefern unterscheiden Sie sich von Multitude? Können Sie uns weitere Wettbewerber in ...

