Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) operiert weiterhin mit Rückenwind: So verzeichnete der Turnaround-Beteiligungsspezialist im ersten Halbjahr 2021 ein Plus beim Beratungsumsatz von über 58% auf 22,8 Mio. EUR. Unterdessen legte der Konzernumsatz im gleichen Zeitraum um über drei Viertel auf 1.093,9 Mio. EUR zu (H1-2020: 620,5 Mio. EUR). Das Nettoergebnis der Mutares beläuft sich geprägt ...

