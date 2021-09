Der börsennotierte Private-Equity-Investor BCM hat den Kapitalmarkt mit seinem ersten großen Einkauf Bikeleasing nicht überzeugen können. Zu teuer, falscher Fokus, alle Finanzmittel in einen Korb gelegt - so lauten die zentralen Kritikpunkte. Bei FINANCE-TV stemmt sich Gründer und CEO Marco Brockhaus dagegen: "Bikeleasing ist noch sehr früh in der Marktentwicklung, das ist eine sehr interessante Akquisition." Potential sieht er sowohl im Ausland als auch in der Eroberung angrenzender Produktbereiche. Ob Bikeleasing sein Geschäft auch ohne Finanzspritzen von BCM hoch skalieren könnte und ob BCM trotz voll investierter Kriegskasse noch weitere Zukäufe ins Auge fasst, erläutert Marco Brockhaus im FINANCE-TV -Talk.





