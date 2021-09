Deutsche Telekom nach guten News mit Hebelchancen

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) nach einer länger anhaltenden Aufwärtsbewegung am 18.8.21 bei 18,92 Euro auf den höchsten Stand seit 19 Jahren angestiegen war, gab die Aktie nach Gewinnmitnahmen wieder auf unter 18 Euro nach. Die Nachricht über den Verkauf der niederländischen T-Mobile-Tochter und die Erhöhung der Beteiligung an der T-Mobile US, die durch ein Tauschgeschäft von T-Aktien mit dem japanischen Multikonzern Softbank vollzogen wurde, wurde von den Börsianern offensichtlich positiv aufgenommen. Am 7.9.21 startete die T-Aktie mit einem Plus von zwei Prozent in den neuen Handelstag.

Kann die Deutsche Telekom-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 18,18 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 19 Euro zulegen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 18,20 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 18,20 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 1, ISIN: DE000HZ4DM38, wurde beim Aktienkurs von 18,18 Euro mit 0,73 - 0,74 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 19 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,61 Euro (+116 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,440 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,440 Euro, BV 1, ISIN: DE000UH1JF84, wurde beim Aktienkurs von 18,18 Euro mit 0,79 - 0,80 Euro taxiert. Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 19 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,56 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,149 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,149 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD6D2M2, wurde beim Aktienkurs von 18,18 Euro mit 1,09 - 1,10 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 19 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,85 Euro (+68 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de