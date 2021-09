In der zurückliegenden Woche verzeichnete das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN einen weiteren Anstieg um + 1,4 %, der vor allem auf starken Kurssteigerungen von gleich 8 Aktienpositionen um über 4 % beruhte, und schnitt damit um Längen besser ab als der MSCI WORLD (Euro)-Index, der lediglich um + 0,15 % anzog. Seit Auflegung des Depots am 04.05.2020 stellte sich damit per 05.05. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 75,9 % ein, was zeitgleich eine gewaltige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index um + 29,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...