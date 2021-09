Schon im April schrieben wir, dass es bei Covestro gut läuft. Dies bestätigte der Kunststoffkonzern mit guten Halbjahreszahlen, die den Markt vor Monatsfrist erreichten. Am vergangenen Wochenende berichtete nun Vorstandschef Markus Steilemann in einem Interview mit einer Presseagentur, dass die starke Nachfrage aus der Bau- und Autoindustrie sowie nach Elektronik und Medizinprodukten weiter anhält. Er äußerte sich vor allem mit Blick auf das laufende dritte Quartal sehr optimistisch. Daher legte die Covestro-Aktie (606214) zu Wochenbeginn etwas zu. Die notiert aber trotzdem nur im Bereich des Niveaus vom April. Wir erklären, warum dies so ist ...

