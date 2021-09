Fast täglich werden neue Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff bekannt. So haben sich nun in Norwegen die Unternehmen Greenstat, Alltec Services und Hydrogen Solutions und das Sustainable Energy Catapult Zentrum zusammengetan, um Stord Hydrogen zu gründen. Das neue Unternehmen soll zukünftig in Stord, an der Westküste Norwegens, täglich bis zu 400 kg grünen Wasserstoff produzieren. Aktuelle Planungen sehen ab Frühjahr 2022 den Produktionsbeginn vor. Greenstat, Alltec Services und Hydrogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...