Matador Mining (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) erkundet im derzeit heißesten Spot für Goldexploration, Neufundland, das riesige Cape Ray-Projekt. Um schnell und kostengünstig große Flächen auf dem Gebiet untersuchen zu können, das vielfach kaum historische Bohrungen und auch kaum Vererzung an der Oberfläche aufweist, setzt man auf so genannte Schneckenbohrungen. Diese dringen in nur geringe Tiefe vor (wenige Meter), liefern aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...