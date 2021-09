Am 26. September steht in Deutschland wieder der Gang zur Wahlurne an. Wir haben uns vorab mit den M.M. Warburg-Experten Carsten Klude, Chefvolkswirt, Daniel Hupfer, Leiter Portfolio-Management, und Christian Jasperneite, Chefanlagestratege, darüber unterhalten. Wir haben sie unter anderem gefragt, was sie sich von der neuen Regierungsperiode...

Den vollständigen Artikel lesen ...