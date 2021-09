Auch das Verlaufstief der jüngsten Abwärtskorrektur bei 15.690 Punkten wurde direkt am 50er-EMA erreicht. In der Folge ging es für den DAX wieder aufwärts. Am Vortag konnte der DAX bei 15.932 Punkten aus dem Handel gehen und näher sich damit erneut dem Widerstandsbereich um 15.950 bis 16.000 Punkten. In diesem Bereich bewegt sich der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart, wo der DAX seit Monaten jeweils ...

