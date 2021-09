In unserer Analyse vom 03.09.21 Gazprom: Aktie zündet Turbo! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) berichtet. Der Erdgaslieferant befindet sich bereits seit Mitte Juli im Aufwärtstrend, dieser konnte sich in der vergangenen Börsenwoche nochmal beschleunigen. In den letzten 7 Sitzungen wurden dabei täglich höhere Hochs ausgebildet, sodaß wir hier im Chart ausschließlich weisse Kerzen erhalten ...

