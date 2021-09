Die Wiener Börse ist am Dienstag gut behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 10 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 3.674,36 Punkten. Der ATX-Prime befestigte sich um 0,09 Prozent auf 1.860,66 Punkte. Stark gesucht waren FACC-Aktien und konnten mit einem Plus von 4,91 Prozent an ihre fulminanten Gewinne von über acht Prozent vom Vortag anknüpfen.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...