Nachdem sich der Goldpreis in den vergangenen Wochennach oben gearbeitet hat, scheinen die Bären nun ihrerseits auf den Plan zu treten und eine Gegenbewegung einläuten zu wollen. Bereits gestern geriet Gold unter Druck. Allerdings sollte man diese Bewegung angesichts des Feiertags in den USA und auch in Kanada nicht allzu hoch bewerten. Das Volumen war überschaubar. Dazu ging Silber praktisch unverändert aus dem Handel. Doch im europäischen Handel kommt auch heute Druck bei den Edelmetallen auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...