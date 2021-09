Jeden Dienstag blicken wir im Briefing für unsere Pro-Member auf ein wichtiges Thema der IT. Dieses Mal geht es um Coding-Bootcamps. Unsere Autorin schildert ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Konzept. Mitgenommen hat sie vor allem eine Erkenntnis: Hinterher ist man immer schlauer. Coding-Bootcamps sind seit einigen Jahren auch in Deutschland ein Millionenmarkt. Sie versprechen den Erwerb relevanter Digitalskills in wenigen Wochen - viele werben sogar mit einer Art Jobgarantie. Ich habe es ausprobiert - so viel vorweg: Gelohnt hat sich die Investition von fast 8.000 Euro für mich nur bedingt. Rückblickend würde ich für mich persönlich die Entscheidung wohl anders treffen...

