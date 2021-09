Biontech: Mit Turbo-Calls für die nächste Rally rüsten

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte bei der Biontech-Aktie (ISIN: US09075V1026) eine neue Rally bevorstehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Biontech-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kam es im Juli 2021 zu einem sehr starken Anstieg. Dieser führte die Aktie von einem Tief bei 190,04 USD bis 10. August auf das aktuelle Allzeithoch bei 464,00 USD. Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er am 17. August 2021 auf ein Tief bei 320,00 USD zurück. Dieses Tief testete der Wert am Freitag und bildete eine kleine bullische Tageskerze aus.

Ausblick: Die Biontech-Aktie hat die Chance ausgehend von der Unterstützung bei 320,00 USD zu einer neuen Rally anzusetzen. Eine erste wichtige Hürde liegt bei 388,00 USD. Darüber wäre Platz bis an das Allzeithoch. Und bei einem Ausbruch darüber ergäbe sich sogar die Chance auf eine Rally in Richtung 765,20 USD. Sollte der Wert aber unter den EMA 50 bei aktuell 313,95 USD abfallen, könnte die Konsolidierung weitergehen. Ein Rückfall auf das alte Allzeithoch bei 252,78 USD aus dem Juli 2021 wäre dann möglich."

Gelingt der Biontech-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 337 USD gehandelt wurde, in den nächsten Wochen zumindest der Anstieg an die Hürde bei 388 USD, dann können risikofreudige Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Erträge erzielen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 298,1701 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 298,1701 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH3X7F1, wurde beim Biontech-Kurs von 337 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,186 USD mit 3,96 - 4,06 Euro quotiert.

Beim Biontech-Aktienkurs von 388 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 7,57 Euro (+86 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 272,091 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 272,091 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR9N3S5, wurde beim Biontech-Kurs von 337 USD mit 5,70 - 5,92 Euro taxiert.

Beim Biontech-Aktienkurs von 388 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 9,78 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Hebelprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de