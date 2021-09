Im Bereich um den 10er-EMA laufen Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend oft aus. Es bietet sich also eine Long-Position in Trendrichtung an. Das Kursziel wäre dabei im Bereich des 50er-EMA zu sehen. Im Bereich um den 50er-EMA könnte die Long-Position dann auf Short gedreht werden. Trading-Strategie: 1. Long-Position im Bereich von 48,50 Euro möglich. Stopp 46,25. Kursziel 52,20 Euro. ...

