Baader Bank erhöht Grundkapital im Zuge der Wahldividende



07.09.2021 / 11:41

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Baader Bank erhöht Grundkapital im Zuge der Wahldividende

Die Baader Bank erhöht im Rahmen der diesjährigen Wahldividende ihr Grundkapital durch die teilweise Ausnutzung des von der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2021 beschlossenen neuen genehmigten Kapitals. Die Eintragung der Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister ist am 6. September 2021 erfolgt.

Im Zuge der Wahldividende haben sich Aktionäre mit einem Anteil von insgesamt 67,1 % am bisherigen dividendenberechtigten Aktienkapital der Gesellschaft für den Bezug von Aktien entschieden. Dies entspricht einem Bezug von 1.056.316 Aktien zu dem am 27. August 2021 festgelegten und bekannt gemachten Bezugspreis von EUR 7,25.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung umfasst insgesamt 779.320 neue Aktien, die gegen Sacheinlage geschaffen worden sind. Der Umfang bemisst sich anhand der Differenz, in der die durch Aktionäre bezogenen Aktien die Anzahl eigener, im Rahmen der Maßnahme verwendeter, Aktien der Gesellschaft übersteigt.

Als Sacheinlage für die neuen Aktien wurden durch den Gewinnverwendungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. Juli 2021 entstandene Dividendenansprüche derjenigen Aktionäre eingebracht, die sich im Rahmen der Wahldividende für den Bezug von Aktien entschieden haben.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung verfügt die Baader Bank nunmehr über ein Grundkapital in Höhe von EUR 46.688.002,00. Die aus der Kapitalerhöhung resultierenden neuen Aktien werden voraussichtlich am 9. September 2021 in den Handel der übrigen Aktien der Baader Bank im m:access Segment im Freiverkehr der Börse München einbezogen.

This document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. The subscription rights and Shares referred to in this document have not been and will not be registered under the Securities Act and will not be offered or sold in the United States.

